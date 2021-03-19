الأمن الروسي: القبض على أعضاء جماعة أوكرانية متطرفة

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم القبض على 14 عضواً من جماعة أوكرانية متطرفة.

وقال الجهاز الروسي في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك»: إن “الأمن الروسي بالتعاون مع لجنة التحقيقات الروسية ألقى القبض على مجموعة منظمة من أنصار حركة الشباب الأوكراني الراديكالي« ام كي يو» مبيناً أنه تم إلقاء القبض على 13 من أفراد المجموعة في مدينة غيليندجيك بإقليم كراسنودار جنوب روسيا فيما اعتقل عضو آخر في مدينة ياروسلافل شمال موسكو.

وأضاف البيان أنه تم خلال عمليات الاعتقال ضبط كمية كبيرة من المطبوعات ذات المحتوى المتطرف والأسلحة الحادة ومعدات اتصالات تحتوي على تعليمات لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة النارية مشيراً إلى أن “المعتقلين اعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم كما تبين لاحقا انهم تلقوا تعليمات لصناعة وسائل تستعمل في العمليات الإرهابية”.