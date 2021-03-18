غداً.. الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل

يميل الجو للاستقرار مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وليلاً مائلاً إلى البرودة على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وغوطة دمشق في ساعات الصباح الباكر والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: