ولادة طفلة تحمل أجساماً مضادة لكورونا

أنجبت امرأة في جنوب فلوريدا تلقت جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا أثناء الحمل طفلة تحمل أجساماً مضادة للفيروس لتكون بذلك أول حالة في العالم.

ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن الطبيبين بول جيلبرت وتشاد رودنيك اللذين أشرفا على الحالة قولهما: إن الأم وهي عاملة رعاية صحية في الخطوط الأمامية تلقت جرعتها الأولى من لقاح «موديرنا» في كانون الثاني الماضي وهي حامل في الأسبوع الـ36 وأنجبت مؤخراً طفلة نشيطة وصحية، موضحين أنه بعد تحليل الدم من الحبل السري للطفلة تم اكتشاف الأجسام المضادة في دمها، ما يؤكد أن هناك إمكانية للحماية والحد من مخاطر العدوى من فيروس كورونا مع تطعيم الأم الحامل.

وأشار الطبيبان إلى أن هذه حالة صغيرة بينما سيكون هناك الكثير من الأطفال المولودين لأمهات تم تطعيمهن في الأشهر العديدة القادمة، ويجب أن تجري المزيد من الدراسات وتحدد إلى متى ستستمر هذه الحماية ومستواها وعدد الأجسام المضادة التي يحتاجها الأطفال من أجل حمايتهم من الإصابة.

«سانا»