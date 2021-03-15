تخت روانجي: أي حل للأزمة في سورية يجب أن يضمن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها

جدد مجيد تخت روانجي مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على أن أي حل للأزمة في سورية يجب أن يضمن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وقال تخت روانجي اليوم في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سورية إن الحل الوحيد للأزمة في سورية هو اتباع نهج سلمي يتوافق مع القانون الدولي وأنه لا يمكن لهذه الأزمة أن تنتهي دون ضمان السيادة الكاملة لسورية ووحدة وسلامة أراضيها مشدداً على ضرورة أن تخرج القوات الأميركية التي تحتل جزءاً من سورية من هذا البلد.

وأشار إلى أن الاحتلال الأمريكي لجزء من الأراضي السورية يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، داعياً إلى خروج القوات الأجنبية غير الشرعية من سورية وخاصة القوات الأميركية.

وندد بالاعتداء الأميركي غير المشروع على الحدود السورية العراقية في بداية الشهر الجاري مؤكداً أن مثل هذه الأعمال غير القانونية ستؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة ويجب وقفها.

كما ندد تخت روانجي باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سورية مطالباً المجتمع الدولي بضرورة إجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه المستمر على سورية.

«سانا»