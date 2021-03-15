الجمهوري التركي: سياسات أردوغان في سورية والمنطقة خاطئة وفاشلة

أكد فائق أوزتراك المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي أن رئيس النظام التركي يتحمل مسؤولية الأزمة في سورية منذ بدايتها.

وقال أوزتراك خلال مؤتمر صحفي في انقرة اليوم :إن أردوغان كان سبباً مباشراً لكل ما عانت منه المنطقة وخاصة سورية خلال السنوات العشر الماضية بسبب مزاجه الشخصي وتوجهه الإخواني الذي ألحق أضراراً بالغة بالمصالح القومية لتركيا.

وشدد أوزتراك على أن جميع سياسات أردوغان في سورية والمنطقة متناقضة وخاطئة وفاشلة، داعياً إلى ضرورة العمل المشترك بين جميع قوى المعارضة في تركيا للتخلص من أردوغان وسياسته الخطيرة.

“سانا”