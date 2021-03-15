القبض على شخصين يروّجان مادة الحشيش المخدر في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على شخصين بحوزتهما أكثر من 6 كغ من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في محافظتي دمشق وريفها ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة تمكن عناصر الفرع من إلقاء القبض على الشخص المذكور وبرفقته شخص آخر في محلة دوار البيطرة حيث كان يحمل حقيبة قماشية وبتفتيشها عثر فيها على أكثر من ستة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.

وأضافت أنه بالتحقيق معه اعترف بحيازته مادة الحشيش المخدر وترويجها والاتجار بها وتعاطيها برفقة المقبوض عليه الثاني.

وأوضحت الوزارة أنه تمت مصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.