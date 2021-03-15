كوساتشيوف ‏: تشكيل مجموعة برلمانية للتعاون مع مجلس الشعب السوري قريباً

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي موافقتها على اقتراح أعضاء مجلس الشيوخ الروسي تشكيل مجموعة برلمانية خاصة للتعاون مع مجلس الشعب في سورية، مشيرة إلى أنها ستقدمه إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال رئيس اللجنة قسطنطين كوساتشيوف خلال اجتماع في موسكو اليوم.. “إن مثل هذه المجموعة موجودة في البرلمان السوري منذ فترة طويلة وإن هناك اقتراحاً لدعم مبادرة مجموعة من زملائنا لإنشاء مثل هذه المجموعة في مجلس الاتحاد وفي حال عدم وجود اعتراضات سنرفع هذا الموضوع إلى رئاسة المجلس للتصديق عليه”.

وأضاف كوساتشيوف.. “بعد الموافقة على الاقتراح ينبغي انتخاب رئيس للمجموعة حيث تم اقتراح عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد سيرغي موراتوف لهذا المنصب لأنه يبدي اهتماماً خاصا بهذا الموضوع”.

وأشار كوساتشيوف إلى أن الحاجة لمثل هذه المجموعة المعنية بشؤون الصداقة مع مجلس الشعب السوري تعود إلى مضي الحل السياسي للأزمة في سورية قدماً.