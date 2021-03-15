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الإثنين,15 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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العدوان السعودي يرتكب 158 خرقاً جديداً لوقف النار في الحديدة
طلبة سورية في سلوفاكيا وفعاليات في النمسا يطالبون برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
(دباغة دمشق) تعاني نقص العمالة الخبيرة
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تمثيلية الهروب من السجون تتواصل.. إرهابيو "داعش" من سجون "قسد" إلى خلايا تنتشر في البادية
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خارجية فلسطين: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
15 آذار , 2021
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