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حزب العمال التركي: أردوغان مصاب بالصدمة جراء صمود الدولة السورية

أكد رئيس حزب العمال التركي أركان باش أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان مصاب بالصدمة جراء صمود الدولة السورية بمواجهة الإرهاب الدولي، مطالباً إياه بتغيير سياساته العدوانية تجاه سورية.

وقال باش خلال مؤتمر صحفي في البرلمان اليوم:  إن أردوغان صدم بصمود الدولة السورية أمام تدخل العشرات من الدول وفى مقدمتها تركيا وأمام عشرات الآلاف من الإرهابيين السوريين والأجانب الذين جاؤوا وانضموا للتنظيمات الإرهابية مثل “داعش” والنصرة وأمثالها.

وأشار إلى أن التدخل التركي في سورية هو بداية تدهور الدبلوماسية التركية التي وصلت إلى طريق مسدود إقليمياً ودولياً وهو أيضاً سبب الكثير من المشاكل الداخلية في البلاد وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية.

وتؤكد التقارير وتصريحات الكثير من الساسة الأتراك أن نظام أردوغان هو المسؤول عن دعم وتسليح وتسهيل مرور الإرهابيين إلى سورية.

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