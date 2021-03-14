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ميليشيا “قسد” تداهم مدرستين في مدينة الرقة وتختطف 7 مدرسين

داهمت مجموعات من ميليشيا “قسد” مدرستين في مدينة الرقة وخطفت 7 مدرسين لتجنيدهم قسراً في صفوفها في حين شهدت المدينة اليوم إضراباً عاماً احتجاجاً على ممارسات الميليشيا العدوانية والتخريبية.

وذكرت مصادر أهلية من المدينة أن مسلحين من ميليشيا (قسد) داهموا مدرستين في مدينة الرقة وخطفوا 7 مدرسين واقتادوهم إلى معسكرات التدريب لزجهم لاحقاً في صفوفها.

وأشارت المصادر إلى أن حالة الرعب والخوف سادت بين الطلاب نتيجة عملية المداهمة لحرم المدرستين والصفوف الدراسية فيهما.

وأقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي منذ بداية العام الحالي على اختطاف عشرات المعلمين من مدارسهم ومنازلهم بحجة تخلفهم عن الالتحاق في صفوفها أو بذريعة قيامهم بتدريس الطلبة المناهج الحكومية الرسمية المقررة من وزارة التربية.

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