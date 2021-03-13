توقعات بتوجيه الاتهام إلى مئة شخص على خلفية اقتحام الكابيتول

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه من المتوقع توجيه الاتهام إلى مئة شخص في أعمال العنف التي وقعت أثناء اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية عن الوزارة قولها اليوم: إن “المدعين الفيدراليين طالبوا بتأجيل القضايا المتعلقة بأعمال العنف لمدة 60 يوماً بسبب التدفق الكبير للمتهمين والأدلة التي تم كشفها في الأشهر التي أعقبت الهجوم”.

يذكر أن مجموعات من أنصار ترامب اقتحمت مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني الماضي في محاولة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف وشغب أدت إلى مقتل خمسة أشخاص.

“سانا”