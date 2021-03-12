تواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية

تجددت اليوم الاعتصامات والاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت مزيداً من المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت من أمام وزارة الداخلية حيث سلك المحتجون الطريق من مصرف لبنان في شارع الحمرا باتجاه مجلس النواب منددين بالأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية بينما رمى بعض المتظاهرين مفرقعات باتجاه ساحة المجلس.

ونفذ محتجون اعتصاماً في مدينة شتوره تخلله قطع للطريق الدولي لبعض الوقت وعمل بعض المتظاهرين على إقفال مداخل مصرف في المدينة وأجبروا الموظفين على المغادرة.

كما قطع محتجون العديد من طرقات المناطق اللبنانية بينما عمدت وحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية على فتحها.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.

«سانا»