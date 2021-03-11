العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية

جددت زوارق العدو الإسرائيلي، اليوم، خرقها المياه الإقليمية اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنه تم تسجيل خرقين لزورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة.

وجاء في بيان آخر إن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها في بعبدا وعاليه ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة، لافتاً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.

«سانا»