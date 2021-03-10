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صالحي: على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن على الولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق النووي اتخاذ الخطوة الأولى للعودة إليه.

وقال صالحي في تصريح لقناة «بي بي إس» الأمريكية: نحن الآن موجودون في الاتفاق النووي.. أمريكا هي الطرف الذي تركته وعليها العودة إليه، مضيفاً: لنجلس في إطار مجموعة «5+1» ونتحدث حول القضايا التي من المقرر البحث بشأنها.

وبشأن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من الاتفاق قال صالحي: بايدن وعد بصورة ما بالعودة إلى الاتفاق النووي لكنه لم يف حتى اليوم بوعده.

وفيما يتعلق بامتلاك بلاده الأسلحة النووية ذكر صالحي بفتوى قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي حين أعلن أن حرمة أسلحة الدمار الشامل هي كلمة إيران النهائية.

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