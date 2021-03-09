لتجميل المواقع السياحية .. قريباً حملة تشجير في بلودان

منال الشرع

قال المهندس وائل كيال مدير سياحة ريف دمشق في تصريح خاص لـ« تشرين» إن المديرية تستعد بالتنسيق مع مديرية الزراعة في المحافظة لتحسين المحيط السياحي في المنشآت السياحية وقد تم اختيار منطقة بلودان كونها منطقة سياحية بامتياز للبدء بحملة تشجير بها قريباً لما تملك من المقومات اللازمة للسياحة ونظراً لطبيعتها الخلابة ووجود المواقع والأوابد التاريخية ، إضافة إلى التنوع الجغرافي والحيوي والتاريخي الموجود فيها كما أنها تعتبر نقطة جذب للعائلات والشباب من محبي السياحة الشتوية الذين قصدوا المنطقة للتمتع بالثلوج في الموسم الشتوي.