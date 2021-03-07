بابا الفاتيكان يجدد إدانته للإرهاب ورفضه له

جدد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس رفضه وإدانته للإرهاب واستغلال الدين للمصالح الضيقة من قبل بعض القوى والتنظيمات.

وذكرت «سانا» ان البابا فرنسيس قال في كلمة له بكنيسة الطاهرة الكبرى بمدينة قرقوش في محافظة نينوى شمال العراق: «نقول مع أصحاب النوايا الحسنة لا للإرهاب واستغلال الدين للمصالح الضيقة، مضيفاً: بحزن شديد نرى حولنا آثار القوة المدمرة بسبب الكراهية والحرب ويعترينا الحزن لمشاهد الدمار التي خلفها العنف والدمار في مدينة قرقوش».

ويقوم البابا فرنسيس بزيارة تاريخية إلى العراق حيث طالب أمس الأول المجتمع الدولي بالقيام بدور حاسم في تعزيز السلام في هذا البلد وفي كل الشرق الأوسط.