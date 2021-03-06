رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في هنغاريا

سجلت هنغاريا رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة إحصائياتها إلى أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 7269 إصابة جديدة أي بزيادة بنسبة 14 بالمئة عن الإصابات المسجلة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد الإصابات الكلي في هنغاريا إلى 459816 بينما بلغ عدد الوفيات الكلي15765 .

وأوضح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن هذا الارتفاع المتزايد في نسبة الإصابات دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بإغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية.

إلى ذلك سجلت الفلبين ارتفاعاً في الإصابات بفيروس كورونا حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس اليوم 3439 ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 591138 فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 12465.