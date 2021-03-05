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الجمعة,5 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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أنطونوف: موسكو ترغب بتعزيز الحوار مع واشنطن حول الوضع في سورية
موسكو: سورية أوفت بالتزاماتها تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الجيش اليمني يستهدف مطار أبها وقاعدة للنظام السعودي
الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في الخليل
قبيسي: الحصار المفروض على لبنان للضغط على المقاومة خدمة للعدو الإسرائيلي
القومي الاجتماعي في لبنان: ما يسمى «قانون قيصر» انتهاك فاضح لحقوق الانسان
العدوان السعودي يرتكب 121 خرقاً في الحديدة اليمنية
دمشق وموسكو: تحالف واشنطن يواصل دعم الإرهابيين ويحاول خنق الشعب السوري اقتصادياً
إضراب عام في مدارس ريف الرقة احتجاجاً على ممارسات ميليشيا "قسد" بحق المعلمين
مرتزقة أردوغان يخطفون 4 مدنيين من ناحية معبطلي بريف حلب
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
5 آذار , 2021
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