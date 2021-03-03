الصحة: 57 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 78 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 78حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15753 شفيت منها 10039 وتوفيت 1045 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 3 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

16 في اللاذقية

11 في السويداء

9 في حلب

7 في طرطوس

6 في دمشق

6 في ريف دمشق

1 في حمص

1 في القنيطرة

=الشفاء:

15 في دمشق

14 في حلب

12 في اللاذقية

10 في حمص

6 في ريف دمشق

6 في طرطوس

4 في السويداء

4 في درعا

4 في حماة

2 في القنيطرة

1في دير الزور

= الوفاة:

3 في دمشق

1 في ريف دمشق

1 في اللاذقية

1 في حلب