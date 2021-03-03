بايدن يسحب ترشيح مديرة مكتب الميزانية

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن سحب ترشيح نيرا تاندين لإدارة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، بعد الرفض القاطع الذي أبداه أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ لتثبيتها في هذا المنصب، وذلك في أول هزيمة للرئيس الديمقراطي في المجلس.

وقال بايدن في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد قبلت طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض».

وهذا التراجع يأتي بعد أن أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالإضافة إلى سيناتور ديمقراطي واحد أنهم سيصوتون ضد تثبيت تاندين بسبب تصريحات أدلت بها في السابق وتضمنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

ويتمتع مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بنفوذ واسع ولاسيما أنه مسؤول عن وضع الميزانية التي يريدها الرئيس وتقييم مشاريع وزرائه ومصاريفهم.

يشار إلى أنه لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة سلطة التصديق على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها ويتم تثبيت الترشيحات الرئاسية بأغلبية 51 صوتاً على الأقل.