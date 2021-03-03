إصابة 3 فلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في جنين

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم بجروح من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأشارت وكالة «معا» الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب وامرأتين، كذلك اقتحمت مخيم شعفاط شمال المدينة بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً فلسطينياً.

كما نقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله: إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت اليوم بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

«سانا»