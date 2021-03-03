موسكو: أمريكا لا تورد أسلحة لنا ولا توجد خطط لذلك

أعلن المكتب الصحفي للدائرة الاتحادية للتعاون العسكري التقني الروسي اليوم أن الولايات المتحدة لا تورد أي أسلحة إلى روسيا ولا توجد خطط لمثل هذا.

وقال المكتب الصحفي خلال إحاطة إعلامية له تعقيباً على إدراج الولايات المتحدة روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها، ونقلتها وكالة«سبوتنيك»: إن العقوبات الأمريكية الجديدة التي أعلنت أمس ضد بلدنا تثير الحيرة كونها في هذه الحالة بالذات تتعلق بتوريد الأسلحة، في حين لا يوجد توريد لأي أسلحة من الولايات المتحدة إلى روسيا وبالطبع لا نخطط لها.

وأضاف المكتب: للدقة التاريخية آخر مرة تم فيها توريد تقنيات عسكرية أو أخرى إلى بلدنا من الولايات المتحدة خلال الحرب الوطنية العظمى بموجب مرسوم الإعارة والتأجير الأمريكي في سنوات الحرب والتي أعلن عن نهايتها في 21 آب 1945 من قبل الرئيس الأمريكي هاري ترومان.

«سانا»