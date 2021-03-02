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الثلاثاء,2 آذار , 2021
صحيفة تشرين -
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واشنطن: مسؤول سابق بالاستخبارات السعودية على صلة بقتل خاشقجي
نواب أمريكيون قلقون من انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان
كوريا الديمقراطية تدين بشدة العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور
الصين تجدد رفضها التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية
كالامار: تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي مخيب للآمال
لافروف: جائحة كورونا تتطلب التوقف عن خلق صراعات ومواجهات
ميليشيا "قسد" تلاحق عشرات المسلحين الذين فرّوا من صفوفها وتختطف عدداً منهم في الحسكة وريفها
158 خرقاً جديداً يرتكبه العدوان السعودي في الحديدة
إصابة 8 مواطنين بانفجار صاعق من مخلفات الإرهابيين شمال شرق حلب
موسكو تجدد دعمها لسيادة سورية ووحدة أراضيها ومحاربة الإرهاب
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
2 آذار , 2021
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مصدر عسكري:
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