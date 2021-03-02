صباح الخير..

حدثان يمكن اعتبارهما الأبرز خلال الأسبوع الماضي فيما يتعلق بسياسة الإدارة الأميركية الجديدة إزاء منطقتنا، الأول فجر الجمعة الماضي، وتمثل بإصدار الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً أمراً بشن قواته عدواناً على مناطق عند الحدود السورية- العراقية، والثاني نشر البيت الأبيض... المزيد ←