«الصحة» تواصل إعطاء لقاح «كوفيد 19» للكوادر الصحية

تواصل وزارة الصحة لليوم الثاني على التوالي إعطاء لقاح «كوفيد 19» للكوادر الصحية التي تعمل في خطوط المواجهة الأمامية ضمن مراكز العزل المخصصة لعلاج مرضى «كوفيد 19» في مختلف المحافظات.

ونقلت «سانا» عن وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش قوله: «يتم حالياً تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم العاملون في مراكز العزل والأولوية للفئة العمرية الأكبر بسبب محدودية الإمدادات».

وبين الوزير الغباش أن البدء بتمنيع العاملين الصحيين يضمن حمايتهم واستمرارهم بتقديم الرعاية الصحية، موضحاً أن اللقاح استخدم في العديد من الدول وأثبت فعاليته، وإعطاؤه يكون بشكل اختياري.

كما أكد الوزير الغباش ضرورة التشدد والالتزام بالتدابير الوقائية ولا سيما ارتداء الكمامة والتباعد المكاني وغسل الأيدي لأنها سلوكيات أثبتت نجاحها في تخفيض سرعة الانتشار واستقرار منحى الإصابات.

ورصدت وزارة الصحة ارتفاعاً في منحى إصابات كورونا في الفترة الأخيرة وازدياد الحالات المشتبهة التي تراجع المشافي ما يستدعي التشدد في اتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون فيها مطلقاً خاصة أن دول العالم تواجه سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا، وسورية لن تكون بمنأى عنها.

«سانا»