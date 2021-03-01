إرهابيون من مرتزقة الاحتلال التركي يسرقون كابلات الهواتف في رأس العين

سرق إرهابيون مدعومون من قوات احتلال النظام التركي كابلات الهواتف الأرضية التي تربط مدينة رأس العين بريفها الجنوبي بريف الحسكة الشمالي الغربي.

ونقلت «سانا» عن مصادر أهلية في رأس العين قولها: إن إرهابيين من مرتزقة الاحتلال التركي عمدت إلى سرقة مئات الأمتار من الكابلات الخاصة بالخط الرئيس للهواتف الأرضية الواصلة بين مدينة رأس العين والقرى الجنوبية التابعة لها بريف الحسكة الشمالي الغربي بقصد الحصول على مادة النحاس لبيعها بعد تهريبها إلى الأراضي التركية.

وعمدت التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات احتلال النظام التركي في المناطق التي تنتشر فيها إلى تدمير ممنهج للبنى التحتية والاعتداء على الأهالي وسرقة أملاكهم ، وذلك في إطار الضغط عليهم لتهجيرهم من المنطقة وتسكين أسر الإرهابيين بقصد إحداث تغيير ديموغرافي يكرس واقعاً احتلالياً تركياً في المنطقة الشمالية من البلاد.