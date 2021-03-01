إيران تحذّر أمريكا وأوروبا من أيّ سلوك خاطئ

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن لدى إيران آليات للرد على أي قرار يمكن أن يتخذه المجلس ضدها.

وقال ظريف على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني ونقلته وكالة «إرنا» الإيرانية: السير بمشروع قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة سيؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع الحالية، لافتاً إلى أن طهران قدمت شرحاً لازماً لأعضاء مجلس الحكام بشأن الظروف الحالية وتأمل أن يتصرفوا بالمنطق.

وأضاف ظريف: إن بعض الدول الأوروبية بدأت تحركاً خاطئاً في مجلس الحكام بدعم من الولايات المتحدة، ونحن قدمنا عبر سفيرنا في فيينا شرحاً لأعضاء المجلس ونأمل أن يعتمدوا العقل وإذا لم يتحقق ذلك فلدينا آليات.

وكانت وسائل الإعلام الغربية كشفت عن سعي أمريكي أوروبي لإصدار قرار ضد إيران خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

«سانا»