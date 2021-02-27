إعلان أسماء المقبولين من الناجحين في الفئة الأولى بمسابقة المسرحين

أعلنت وزارة التنمية الإدارية اليوم أسماء المقبولين من الناجحين من الفئة الأولى في مسابقة المسرحين للتعاقد مع الجهات العامة المفرزين إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على أن يراجعوا هذه الجهات خلال 15 يوماً.

وبينت الوزارة في قرارنشرته “سانا” أن قبول الناجحين حسب المحافظة والجهة المفرزين إليهما جاء بناء على رغباتهم ومعايير تسلسل علامة النجاح بالامتحان التحريري المؤتمت والأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة العلمية والأقدم تخرجاً داعية المقبولين إلى مراجعة الجهات العامة المفرزين إليها حسب كل محافظة خلال 15 يوماً من صدور قرار أسماء المقبولين.

وفي قرار آخر أعلنت الوزارة قبول فائض الناجحين من الفئة الأولى الذين لم يحصلوا على مركز عمل حسب رغباتهم وفق تسلسل علامة نجاحهم بالامتحان التحريري المؤتمت للتعاقد مع الجهة المفرزين إليها وفق عدد الاحتياجات المتبقية للجهات العامة في المحافظة وحسب معايير توافق الاختصاص مع بطاقة الوصف الوظيفي لمركز العمل وتسلسل علامة النجاح بالامتحان التحريري المؤتمت والأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة العلمية والأقدم تخرجاً.

كما دعت الوزارة المقبولين من الفائض إلى مراجعة الجهات العامة المفرزين إليها خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار.

يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية أعلنت في الـ 30 من كانون الثاني الماضي أسماء المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية الناجحين بالمسابقة من الفئتين الأولى والثانية بمختلف الاختصاصات المهنية والعلمية وفي جميع المحافظات السورية من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد والبكالوريا وكان تقدم للمسابقة عشرة آلاف و136 مسرحاً نجح منهم عشرة آلاف و76 مسرحاً.