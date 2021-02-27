تأهيل وتطوير مشاريع مياه الشرب في ريف إدلب المحرر

ريف إدلب – علام العـبد

بعد قيام الجيش العربي السوري بتحرير ريف إدلب الجنوبي والشرقي من التنظيمات الإرهابية المسلحة كان لمشاريع مياه الشرب نصيب وافر ضمن حملة الإعمار التي أطلقتها الحكومة في تلك المنطقة المحررة من الإرهاب فقامت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في إدلب بتأهيل وتطوير مشاريع مياه الشرب في الريف المحرر, حيث أعيد العمل بعشرات المشاريع المائية لتدبّ الروح في هذه المنطقة بإعادة عصب الحياة لجميع قراها وتجمعاتها السكنية من جديد، وهذا دليل واضح على انتصار إرادة الخير.. التي تصنع الأمل وتعيد الحياة وتحارب الشر.. بإنجازاتها وإعمارها وبلا شك سيقطف أهل ريف إدلب المحرر ثمارها .

يقول المهندس محمد مصطفى عجمي المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة إدلب في تصريح لــ « تشرين » بعد تحرير ناحيتي سنجار وأبو الضهور في ريف إدلب من قبل بواسل الجيش العربي السوري قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وعلى الفور بتجهيز مناهل في كل من بلدات سنجار وأبو الضهور لتأمين مياه الشرب للأهالي العائدين للمنطقة وبعد ذلك تمت إعادة تأهيل محطة مياه سنجار واستبدال شبكة مياه سنجار إلى بولي إيتيلن نظراً لخروج الشبكة القديمة من الخدمة وصيانة الخزان العالي فيها كما قامت المؤسسة بتجهيز منهل في محطة مياه تل الكرام لتأمين حاجة الأهالي من مياه الشرب.

وأشار عجمي إلى أنه بعد تحرير القسم الأكبر من المحافظة من الإرهاب حيث منطقة المعرة وخان شيخون قامت المؤسسة وعلى وجه السرعة بتجهيز مناهل في كل من (سنجار- معرة النعمان المدينة – معردبسي- تل عاس- التح- الشيخ مصطفى) لتأمين مياه الشرب للأهالي العائدين إلى قراهم.

وأضاف عجمي: تم توزيع خزانات للأهالي في قريتي الحمدانية وحميمات الداير سعة الخزان الواحد 500 ليتر و تم تنفيذ مشروع تعبئة بالصهاريج، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل محطة مياه الهوية التي تروي كلاً من القرى والتجمعات السكانية الواقعة في ريف إدلب الشرقي المحرر «باشكون – الرويضة – المكسر الفوقاني – المكسر التحتاني – تل الحلاوة – مشيرفة تل الحلاوة – الويبدة – تل الأغر».

وعن الانتهاء من إعادة تأهيل محطة مياه قرية التح وصيانة الخزان العالي فيها والتي تروي كلاً من التح والقرى المحيطة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي المحرر قال مدير عام المؤسسة: تتم حالياً صيانة شبكة مياه التح و إعادة تأهيل محطة مياه الحمدانية التي تروي كلاً من الحمدانية وتل مرق وتشغيل محطة مياه تل عاس الحد الأدنى مضخة أفقية واحدة ويتم حالياً الضخ التجريبي لمدينة خان شيخون وصيانة الشبكة من قبل عمال المؤسسة في المناطق الآهلة بالعائدين إلى منازلهم ، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على هدم وإعادة بناء خزان تل الأغر سعة 100 متر مكعب نظراً لخروجه من الخدمة و إعادة تأهيل وحدة مياه خان شيخون التي ستتخذها المؤسسة مقراً لها.

ونوه عجمي بأن المؤسسة تقوم حالياً بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل محطة مياه تل الكرام بالكامل التي تروي كلاً من (الفركة – الزهراء- الشطيب – الهوية تل الكرام – أبو دالي – أبو عمر- أم خزيم- أم تريكية – المشيرفة ) في ريف إدلب الجنوبي المحرر, كما تقوم بإعداد الدراسة اللازمة لإعادة تأهيل محطة مياه سالمين التي تسقي أبو الضهور وريفها وعدداً كبير من القرى والتجمعات المحيطة (حرملة – مزرعة رسم العابد – وريدة الكو – مزرعة العزو – راس العين – السكرية – تل السلطان – طويل الحليب – رسم نياص ) و أيضاً تقوم بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل محطة مياه كفرية التي تضخ مياه الشرب إلى خزان أم رجيم و تروي عدداً كبيراً من القرى والتجمعات يقدر عددها بــ 32 تجمعاً في ريف سنجار الشرقي , منها ( معردبسي – العوجه الغربية – كراتين الصغير- كراتين الكبير- إعجاز- خيارة- صراع- صريع- الجهمان- الداوودية- المتوسطة – أم مويلات- حوا- تل عمارة).