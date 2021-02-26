منصور يجدد مطالبته المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

جدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وفي رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضح منصور أن سلطات الاحتلال تواصل هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً عن أراضيهم ونقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى فلسطين المحتلة في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.

ولفت منصور إلى أن الاحتلال يرغم عشرات العائلات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة على إخلاء منازلها قسرياً ويسلمها للمستوطنين الإسرائيليين مضيفاً أن هذه الانتهاكات الممنهجة جزء من مخططات الاحتلال للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتوسيع عمليات الاستيطان لتنفيذ مخططات الضم.

وبين منصور أن قوات الاحتلال تنفذ يومياً حملات مداهمة واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية مشيراً إلى وجود نحو 5 آلاف فلسطيني يعانون ظروفاً غاية في الصعوبة في معتقلات الاحتلال في انتهاك للقانون الإنساني الدولي مطالباً بضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وأشار منصور إلى أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين في مقابر تسيطر عليها حتى اليوم وجثامين 70 شهيداً في الثلاجات في مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية داعياً إلى وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وإعادة جثامين الشهداء إلى ذويهم لدفنها.

«سانا»