الصحة: 62 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 85 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 85 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15405 شفيت منها 9553 وتوفيت 1014 حالات.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 25 شباط 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

21 في دمشق

19 في اللاذقية

8 في حلب

7 في طرطوس

3 في حمص

2 في دير الزور

2 في السويداء

الشفاء:

16 في حلب

15 في دمشق

14 في اللاذقية

10 في حمص

8 في طرطوس

6 في ريف دمشق

6 في درعا

5 في السويداء

5 في حماة

الوفاة:

3 في دمشق

2 في طرطوس

1 في السويداء