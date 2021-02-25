بذريعة ارتباطهم بـ غولن.. نظام أردوغان يعتقل 5 عسكريين

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم خمسة عسكريين سابقين تم تسريحهم من الجيش بذريعة ارتباطهم بمنظمة “الداعية” فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن العسكريين الخمسة وبينهم عميد وعقيد اعتقلوا بينما كانوا يحاولون العبور إلى اليونان بين منطقتي ميريتش وإيبسالا.

ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام أردوغان حملة ضد معارضيه شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف وطرد أو إيقاف نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم عن العمل.

“سانا”