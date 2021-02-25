تجمعات وشخصيات أردنية ولبنانية: الراحل بهجت سليمان كان صديقاً للمقاومين

أكد تجمع «إعلاميون ومثقفون أردنيون من أجل سورية المقاومة »،«إسناد»: أن السفير الدكتور بهجت سليمان الذي وافته المنية صباح اليوم كان أحد أبرز المدافعين عن سورية والعروبة والمقاومة في وجه أعداء الوعي والثقافة والفكر.

وقال التجمع في بيان له: إن الراحل سليمان كان أحد المقاتلين الذين دافعوا عن الحرية والاستقلال حتى آخر رمق وقطرة دم ونفس يتدفق، معرباً عن تعازيه الحارة لأهل الفقيد والشعب السوري.

بدوره، العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» أكد في بيان له أن الراحل سليمان كان أحد المقاومين الذين دافعوا بكل بسالة في مختلف المهام التي تولاها عن قضايا وطنه سورية والقضايا العربية كما أسهم في إغناء الفكر القومي العربي في معركة الوعي.

وشدد زاهر الخطيب أمين عام رابطة الشغيلة في لبنان على أن سليمان كان صديقاً للمقاومين ووفياً لثوابت سورية الوطنية والقومية وأحد المدافعين عنها في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية التي تعرضت لها وحملات التضليل التي رافقتها.

«سانا»