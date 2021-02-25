رئيس الوزراء الأرميني يدعو مؤيديه إلى ضبط النفس

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنصاره إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس معتبراً أن الخطر من حدوث انقلاب في بلاده تحت السيطرة.

وقال باشينيان للصحفيين خلال تجمع لمؤيديه وسط العاصمة يريفان نقلته وكالة الأنباء الأرمينية: هناك دائما خطر من احتمال وقوع اشتباكات، فالموقف متوتر، لكن يجب علينا جميعاً الاتفاق على عدم حصول مثل هذا الأمر في بلادنا والشيء الأهم هو حفاظنا على الهدوء، فليس لدينا أعداء هنا في أرمينيا.

وأضاف باشينيان: هناك العديد من القضايا التي يتوجب علينا مناقشتها وهذا هدف تجمعنا هنا اليوم لافتاً إلى أن الخطر من حدوث انقلاب هو غالباً «تحت السيطرة».

وحول بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية الذي طالب باستقالته أوضح باشينيان: «اعتقد أن هذه كانت ردة فعل عاطفية وحتى أولئك الذين قررت إقالتهم هم أخوتي وجنود هذا البلد ولا يجب أن نعامل أخوتنا بصرامة».

وكان باشينيان أعلن في وقت سابق اليوم إقالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أونيك كاسباريان ودعا أنصاره إلى التجمع فى ساحة الجمهورية وسط يريفان بعد أن أصدرت الهيئة بياناً يطالب باستقالته الأمر الذي وصفه رئيس الوزراء الأرميني بأنه «محاولة لانقلاب عسكري».