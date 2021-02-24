إحباط هجوم إرهابي شمال غرب إيران

أحبطت قوات الأمن الإيرانية اليوم هجوماً إرهابياً في محافظة أذربيجان شمال غرب إيران.

ونقلت وكالة ارنا للأنباء عن وزارة الأمن الإيرانية قولها في بيان: تم إفشال عملية إرهابية ومقتل إرهابيين اثنين، مشيرة إلى أن الإرهابيين كانوا بصدد تنفيذ عملية اغتيال في مدينة بيرانشهر.

ولفت البيان إلى أنه تمت مصادرة أسلحة وقنبلة يدوية واحدة وبعض المعدات التي كانت في حوزة الإرهابيين.

وكان قائد الشرطة الإيرانية في طهران العميد حسين رحيمي أعلن في وقت سابق اليوم إحباط محاولة تنفيذ هجوم إرهابي انتحاري في العاصمة طهران.

“سانا”