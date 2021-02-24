غداً.. أمطار في بعض المناطق وتحذيرات من الصقيع ليلاً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية والقلمون خلال ساعات بعد الظهر والمساء وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت المديرية من تشكل الصقيع على المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية ليلاً ومن حدوث الضباب في المناطق الجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة..