الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بوقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين

طالبت الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين، مؤكدة أن مواصلة هذه الممارسات تقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.

وقالت المنسقة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز في بيان اليوم أوردته وكالة وفا: إن “إسرائيل” هدمت تجمع حمصة البقيعة شمال الضفة الغربية خمس مرات منذ مطلع شهر شباط رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات وفقاً للقانون الدولي.

ودعت هاستينغز الاحتلال إلى وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم.

“سانا”