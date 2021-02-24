رئيس كنيسة في تشيكيا: على «الأوروبي» منع أردوغان من ابتزازه

دعا الكاردينال دومينيك دوكا رئيس الكنيسة الكاثوليكية في تشيكيا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك، ومنع نظام الرئيس التركي رجب أردوغان من ابتزاز دوله والضغط عليها.

و في حديث لموقع «أوراق برلمانية» الإلكتروني التشيكي، قال دوكا: إنه يتابع السياسة الخارجية لتركيا ويرى أنها تعمل في ظل النظام الحالي على محاولة إحياء الإمبراطورية العثمانية والعودة إلى ما جرى في القرن الثامن عشر، مشيراً إلى أن عدم التصدي لهذه المحاولات سيعني عودة أوروبا سياسياً إلى وضع لا يمكن أن تقبله شعوبها.

بدوره، انتقد المحلل السياسي التشيكي مارتين كوللير عدم وقوف حلف «ناتو » في وجه سياسات النظام التركي، محذراً من أن هذا النظام بممارساته العدوانية لا يمثل الآن تهديداً لقبرص واليونان فقط وإنما لأوروبا كلها.

«سانا»