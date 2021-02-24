الجمعية الوطنية الفنزويلية تدعو لطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

رداً على التدابير القسرية الجديدة التي فرضها الاتحاد على عدد من المسؤولين الفنزويليين، طالبت الجمعية الوطنية الفنزويلية حكومة بلادها بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

و أقرت الجمعية الوطنية خلال جلسة لها نصاً يرفض الإجراءات القسرية الأوروبية الجديدة ويحض رئيس البلاد على إعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس إيزابيل بريلانتي بيدروسا شخصاً غير مرغوب فيه في فنزويلا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية

ودعا النص الذي أقره النواب بالإجماع كذلك إلى مراجعة الاتفاقية المتعلقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في كاراكاس.

«سانا»