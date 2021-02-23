الصحة: منحنى الإصابات بكورونا بدأ بالازدياد

أهابت وزارة الصحة بالمواطنين التشدد باتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقاً ولا سيما أن دول العالم تواجه سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا وسورية لن تكون بمنأى عنها، مشيرة إلى أنها تتابع أي تطور يطرأ على منحنى الإصابات الذي بدأ بالازدياد مجدداً.

ونقلت «سانا» عن الوزارة قولها في بيان صادر عن المكتب الإعلامي: من خلال الاستجابة المستمرة لجائحة كورونا وتقصي أي تطورات في هذا الموضوع رصدنا خلال هذا الأسبوع ازدياد عدد حالات المراجعين لأقسام الإسعاف في المشافي بكافة المحافظات الذين يعانون من أعراض تنفسية مشتبهة ويتم التعامل معهم وفق البروتوكول المعتمد ومتابعة النتائج المخبرية.