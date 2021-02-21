«الطاقة الذرية»: حل مؤقت مع إيران بشأن تفتيش منشآتها النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اليوم التوصل إلى حل مؤقت مع إيران لمدة ثلاثة أشهر يسمح بمواصلة عمليات تفتيش وصفها بـ «المرضية» لمنشآتها النووية.

وقال غروسي خلال مؤتمر صحفي مقتضب عقب عودته من زيارة للعاصمة الإيرانية طهران نقلته «اف ب»: «ستكون إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية محدودة، لكن سيكون بإمكاننا الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق».

ووصل غروسى إلى طهران مساء الجمعة فى ثانى زيارة له إلى طهران بعد تسلمه منصبه مديراً عاماً للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتى هذه الزيارة في وقت بدأ فيه العد العكسي لانتهاء المهلة المحددة من جانب طهران وهى الـ 23 من شباط الجاري لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي ووقف عمليات التفتيش الإضافية من الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية.

«سانا»