لبنان.. توقيف مسلحين وضبط أسلحة في طرابلس

أوقف الجيش اللبناني عدداً من المسلحين وضبط بحوزتهم أسلحة مختلفة في منطقة باب التبانة بمدينة طرابلس شمال لبنان.

وأشارت قيادة الجيش في بيان اليوم إلى أن إحدى قواتها داهمت عدة منازل وأوقفت عدداً من المسلحين وضبطت أسلحة متعددة بينها «قواذف ار بي جي» وبنادق ومسدسات حربية، إضافة إلى رمانات يدوية وذخائر من عيارات مختلفة وألبسة عسكرية وأعتدة.

وألقى مجهولون فجر اليوم قنبلة يدوية في منطقة التبانة في طرابلس ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات المركونة في المكان ترددت أصداؤها في أرجاء المدينة في حين حضرت عناصر الجيش والأجهزة الأمنية المختصة وبدأت التحقيقات.

«سانا»