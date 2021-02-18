إخماد حريق مولدة أمبيرات كهربائية في حلب

أخمد عناصر فوج الإطفاء في محافظة حلب بعد ظهر اليوم حريقاً اندلع في مولدة أمبيرات كهربائية في حي الجميلية واقتصرت الأضرار على الماديات مع تضرر سيارة قريبة منها.

وأوضح الدكتور كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب في تصريح لمراسل «سانا»: أن اشتعال المولدة ناتج عن خلل فني بسبب الحمولة الزائدة واندلاع النيران فيها وتصاعد الدخان.

وبين عاصي الشيخ أن عناصر وآليات فوج الإطفاء عملوا على إخماد الحريق فيما عمل عناصر شرطة المرور على قطع حركة المرور وعزل المنطقة لاستكمال إطفاء النيران وتبريدها لافتا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط.