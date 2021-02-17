تسيير سبع رحلات نقل داخلي يومياً بين القنيطرة ودمشق

القنيطرة – ممدوح عوض :

أنهت محافظة القنيطرة معاناة طلاب الجامعات والمواطنين من الانتظار لأوقات طويلة وعدم استغلال سائقي السرافيس الخاصة لهم بسبب عدم الالتزام بالعمل على الخطوط المخصصة لهم والزيادة في التسعيرة المحددة، حيث سيّرت المحافظة سبع رحلات يومية بين دمشق والقنيطرة وبالعكس لباصات النقل الداخلي التابعة لمجلس مدينة القنيطرة.

وذكر فرج صقر عضو المكتب التنفيذي في القنيطرة – مسؤول قطاع النقل أن المحافظة زادت من عدد رحلات النقل الداخلي اليومية بين القنيطرة ودمشق وبالعكس بمقدار سبع رحلات ذهاباً وإياباً بدلاً من أربع رحلات، وجاءت الزيادة للخدمة والتخفيف من معاناة تنقل طلاب الجامعات والمواطنين بين دمشق والقنيطرة وبالعكس خلال أوقات دوام الجامعات والامتحانات الجامعية. وأشار صقر إلى أن زيادة الرحلات اليومية لباصات النقل بين القنيطرة ودمشق وبالعكس من أربع رحلات إلى سبع رحلات يومياً جاءت نظراً للأعداد المتزايدة من طلاب الجامعات في كليات القنيطرة وأبناء المحافظة الدارسين في جامعة دمشق.

وبيّن أن الرحلة الأولى تنطلق من دوار مدينة البعث – محطة خان أرنبة الساعة السادسة صباحاً والإياب تنطلق من البرامكة (جانب وكالة سانا) الساعة السابعة صباحاً وآخر رحلة تنطلق من محطة خان أرنبة الساعة الرابعة والنصف مساءً والعودة من البرامكة الساعة السادسة مساءً.

وأوضح صقر أن أجرة الراكب الواحد من القنيطرة (مدينة البعث) إلى البرامكة بدمشق وبالعكس 400 ليرة, بينما أجرة الراكب في السرافيس الخاصة تصل إلى 700 ليرة بين دمشق والقنيطرة، ولفت إلى أن زيادة تسيير الرحلات اليومية جاءت لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل طلاب الجامعات والمواطنين واختصاراً للوقت وعدم انتظار الطلبة في الكراجات والمواقف لفترات طويلة، ونوه صقر بأن محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل وجه بتزويد 50 سرفيساً من القطاع الخاص والعاملة على خطوط ريف دمشق للحصول على مادة المازوت لحل مشكلة نقل طلاب الجامعات والمواطنين على أرض المحافظة وبين محافظة القنيطرة ودمشق وريفها.