بيدرسن: نأمل بتعاون مثمر لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن اليوم عن أمله بتعاون مثمر بين روسيا والإدارة الأمريكية الجديدة بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وفي رده على سؤال حول إمكانية التعاون الروسي الأمريكي بشأن سورية قال بيدرسن للصحفيين اليوم في سوتشي: «آمل أن نرى تعاوناً ناجحاً».

ويشارك بيدرسن في الاجتماع الدولي الخامس عشر حول سورية بصيغة أستانا والذي بدأ صباح اليوم ويستمر ليوم الغد وسيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع بيدرسن في موسكو يوم الخميس المقبل.

وأعلن بيدرسن أنه سيتوجه إلى سورية عقب لقائه لافروف وقال: «يوم الخميس سأتوجه إلى موسكو حيث سأواصل المحادثات مع لافروف وأنا اتطلع إلى ذلك وبعد انتهاء المباحثات في موسكو سأذهب إلى دمشق”».

وبدأت صباح اليوم في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود أعمال اللقاء الدولي الخامس عشر ضمن صيغة استانا حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين.

«سانا»