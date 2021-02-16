روحاني: نرحب بالحوار والتعاون مع دول الخليج

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ترحيبه بالحوار والتعاون مع دول الخليج مؤكداً أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة رهن بتعاون الدول الإقليمية.

وقال روحاني في كلمة له اليوم نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا»: إن السلام والاستقرار الإقليميين لن يتحققا سوى في ظل التعاون والتضامن والحوار بين دول المنطقة التي من حقها أن تقرر مصيرها بنفسها، مجدداً التزام بلاده بمبادرة هرمز للسلام.

وأطلق الرئيس روحاني في كانون الأول عام 2019 مبادرة هرمز للسلام , وهي تسعى للاعتراف رسمياً بمسؤولية جميع اللاعبين بالمنطقة وصولاً إلى ضمان السلام والاستقرار والازدهار.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي والعقوبات المفروضة على إيران، أكد روحاني أن سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها الإدارة الامريكية السابقة باءت بالفشل وأن على الإدارة الأمريكية الجديدة التعويض عن أخطاء سابقتها والامتثال إلى تعهداتها القانونية مشدداً على ضرورة إلغاء الحظر من قبل واشنطن وعودة الأخيرة إلى القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

«سانا»