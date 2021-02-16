منخفض جوي وأمطار متوقعة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية فيما تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قطبي المنشأ مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً ويمتد الهطل تدريجياً إلى باقي المناطق خلال ساعات الليل وصباح يوم الأربعاء ويكون الهطل ثلجياً فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر والرياح جنوبية شرقية تتحول مساء إلى جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة ليلاً تتجاوز 70 كم/ سا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج ليلاً، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.

ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو غائماً ماطراً على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً خاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليصبح فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر والرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تصل حتى 90 كم/سا أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والبحر عال يتحول إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 16/3 7/1 7/صفر القنيطرة 14/ناقص 1 7/ناقص2 7/ناقص2 درعا 18/3 10/صفر 10/ناقص1 السويداء 15/2 7/صفر 6/ناقص2 حمص 17/4 10/1 10/ناقص1 حماة 18/2 12/2 11/1 الحسكة 18/5 14/صفر 9/ناقص2 اللاذقية 16/7 15/5 14/5 طرطوس 18/7 16/6 15/6 حلب 16/2 13/ناقص1 12/ناقص1 ادلب 16/1 13/ناقص1 12/ناقص2 دير الزور 19/6 16/صفر 13/ناقص1 الرقة 17/2 14/ناقص1 9/ناقص3

«سانا»