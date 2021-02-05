الاهتمام أكثر برياضة كرة الطاولة

بعد التعديل الذي طال اتحاد كرة الطاولة نأمل أن يكون العمل أكثر دقة وخاصة فيما يتعلق بأمر إعداد المنتخبات الوطنية التي بدأت قبل أيام تجاربها لانتقاء المنتخب الوطني الذي سيشارك في معسكر غرب آسيا المقرر إقامته في الأردن لاحقاً، لاشك في أن هذه التجارب مفيدة ويمكن أن تكشف المستويات الحقيقية للاعبينا ولاعباتنا وخاصة أن بطلتنا هند ظاظا تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة ويعول عليها الكثير في تحقيق نتائج مرضية.

لاشك في أن اتحاد كرة الطاولة قدم خلال السنوات الماضية الكثير من الجهد والتعب من أجل الارتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات من خلال معسكرات تدريبية جوالة شملت أهم المحافظات التي تهتم باللعبة ولكن رغم كل ذلك مازال ينقصه الكثير لإعادة هذه اللعبة إلى ما كانت عليه من التألق أيام زمان حيث كان في هذه اللعبة أكثر من لاعب ولاعبة على مستويات عالية عربياً وقارياً، فالمشكلة الأساسية التي تعانيها هذه اللعبة مازالت قائمة وموجودة ولم يتحرك الاتحاد الجديد على حلها وهي غياب هذه اللعبة عن العديد من أنديتنا الكبيرة منها وحتى الصغيرة حتى يكاد لا يوجد لها اسم بين قوائم ألعاب هذه النادي أو ذاك وهذا بكل تأكيد خلل واضح يؤثر في مستويات اللعبة ويجعلها ضعيفة غير قادرة على الاستمرار وخاصة أن لهذه اللعبة دورياً من كل الفئات وكانت صالاتنا سابقاً تعج بمباريات قوية ومنافسة شديدة بين الفرق المتبارية التي كان معظمها من الأندية التي حالياً غيبت هذه اللعبة من قوائم ألعابها، لذلك نأمل من اتحاد اللعبة بتركيبته الجديدة أن يكون قادراً على معالجة هذا الخلل وإعادة اللعبة من جديد إلى أنديتنا التي تخلت عنها لأسباب عديدة, أولها الوضع المالي الصعب التي تعيشه معظم أنديتنا.

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