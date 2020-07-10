محافظة حلب تحدد المراكز الانتخابية في المدينة وريفها ومدينة إدلب والرقة

حلب-تشرين

حددت محافظة حلب 710/ مراكز انتخابية، منها 328 مركزاً لمدينة حلب، و382 مركزاً لمناطق المحافظة (ريف) ،كما تم تحديد 7/ مراكز انتخابية لمحافظة( إدلب ) و /3/ مراكز انتخابية لمحافظة الرقة ومركز واحد لمحافظة القنيطرة , وذلك وفق قانون الانتخابات.

وفي هذا الصدد أكد محافظ حلب حسين دياب أن انتخابات مجلس الشعب في هذا العام تكتسب أهمية خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى أهمية هذا الاستحقاق الدستوري الذي يمثل محطة هامة، ورسالة إلى العالم ، تؤكد قوة الدولة السورية في مواجهة التحديات، والصمود في وجه الحصار الجائر.

وأكد دياب أن سورية التي انتصرت في الحرب على الإرهاب بفضل صمود شعبها, وتضحيات الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ، ستكون قادرة على تحقيق الانتصارات في جميع الميادين والظروف.

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