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60 ألف غرسة حراجية جاهزة للتوزيع في السويداء

تشرين – طلال الكفيري:

بدأت دائرة الحراج في مديرية زراعة السويداء ومع بداية هذا الشهر بيع الغراس الحراجية للمجتمع المحلي بأسعار رمزية، بغية البدء بغرسها في المناطق الحراجية التي تعرضت للتحطيب الجائر على مدى السنين الماضية من قبل المتاجرين بهذه المادة، والذي أدى إلى إلحاق أذى كبير بالعديد من المواقع.
وفي هذا الصدد، بيّن مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد لـ” تشرين” أنّ عدد الغراس الحراجية الجاهزة للتوزيع في مشتلي نمرة والعين تبلغ 60 ألف غرسة حراجية من أنواع صنوبر، سرو، بطم، لوز، ازدرخت لوغستروم، و يتم بيع هذه الغراس بسعر التكلفة ووفق ما حددته وزارة الزراعة، حيث يبلغ سعر الغرسة المزروعة ضمن كيس صغير 4500 ليرة، بينما الغرسة المزروعة ضمن كيس وسط فقد حدد سعرها بـ 5000 ليرة، أما الغرسة المزروعة ضمن كيس كبير فقد حددت بـ 7500 ليرة

وأضاف حامد: إن خطة التحريج لدى دائرة حراج السويداء لهذا الموسم هي تشجير 30 هكتاراً في منطقة الرحى.
يشار إلى أنّ مساحة الحراج في السويداء، العامة و الخاصة تبلغ نحو 12 ألف هكتار.

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