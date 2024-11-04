استمرار توافد السوريين واللبنانيين عبر معبر العريضة الحدودي إلى طرطوس

تشرين- ثناء عليان:

مازال توافد السوريين واللبنانيين عبر معبر العريضة الحدودي مستمراً إلى طرطوس من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق، حيث بلغ عدد الوافدين من الأسر اللبنانية 1132 وافداً لبنانياً و872 فرداً أجنبياً، مع عودة 27588 مواطناً سورياً، كما أوضح الدكتور هاني خضور عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الإغاثة في محافظة طرطوس، مشيراً إلى أن عدد الوافدين اللبنانيين المسجلين لدى مركز الاستقبال المؤقت (معسكر الطلائع ) بلغ 7363 بقي منهم ضمن المركز 475 فيما تمت استضافة 5853 لدى المجتمع الأهلي، أما الموجودون ضمن شقق سكنية فبلغ عددهم 841 شخصاً، وفي المنشآت السياحية المأجورة فعددهم 15 شخصاً، والمغادرون إلى اللاذقية بلغ عددهم 3625 شخصاً، والمغادرون إلى دمشق 434 شخصاً، إضافة إلى مغادرة 70 شخصاً إلى حمص و7 إلى حلب واثنين إلى حماة .

وبيّن أن عدد المنقولين من الوافدين اللبنانيين خارج معسكر الطلائع إلى مركزي الإيواء في فندق بلوبي ومخيم الكرنك بلغ 475 شخصاً.

وأشار خضور إلى استمرار محافظة طرطوس بالتعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمات للعائدين السوريين والوافدين اللبنانيين من مستلزمات إغاثية ضرورية كفرشات ووسائد وبطانيات وغيرها، بالإضافة إلى سلل غذائية وصحية وحفاضات أطفال وعجزة وكرسي عجزة وحليب أطفال وجهاز رذاذ، كما تم تقديم الدعم النفسي لـ 384 شخصاً من قبل جمعية البتول، إضافة إلى تقديم 11146 وجبة غذائية، لافتاً إلى قيام مديرية الدفاع المدني في المحافظة بتقديم فرشات ووسائد إسفنج وحرامات للوافدين في مخيم الكرنك ومعسكر الطلائع.